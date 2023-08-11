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Киноафиша Статьи У Митяя из «Сватов» есть приемный сын: не поверите, кто его мать

У Митяя из «Сватов» есть приемный сын: не поверите, кто его мать

11 августа 2023 15:45
У Митяя из «Сватов» есть приемный сын: не поверите, кто его мать

Актер сильно привязан к наследнику.

Николай Добрынин много лет назад принял важное решение. Актер, которого зрители знают как Митяя из «Сватов», усыновил мальчика по имени Михаил. И ребенок этот далеко не из простой семьи.

Его мама — старшая дочь Маргариты Тереховой Анна, а биологический отец — Валерий Боровинских. После расставания с ним наследница Тереховой вышла замуж за Добрынина. И попросила бывшего возлюбленного не появляться в жизни сына, чтобы не травмировать его психику наличием сразу двух отцов.

Добрынин дал Мише свою фамилию и всегда относился к нему как к родному. Они жили под одной крышей, пока юноше не исполнилось 16 лет. А затем последовал развод родителей.

Даже после разрыва с Анной актер продолжил активно участвовать в жизни наследника. Добрынин-младший часто бывает в гостях у своего звездного папы, а тот с гордостью говорит журналистам о том, что у него есть сын.

У Митяя из «Сватов» есть приемный сын: не поверите, кто его мать
Фото: Кадры из сериала «Сваты», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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