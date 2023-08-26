У Михалкова и Кончаловского есть знаменитый родственник: не поверите, услышав его фамилию

Он не имел отношения к фильмам, но многое сделал для русской культуры.

В российском кинематографе не так много по-настоящему известных творческих династий. Выделяется среди них род Михалковых-Кончаловских, который подарил России множество талантливых мастеров искусства.

Среди них — актеры, писатели, режиссеры и продюсеры. Андрей Кончаловский, например, специально еще в молодости взял девичью фамилию матери, чтобы не ассоциироваться со знаменитым отцом Сергеем Михалковым. Это было довольно правильное решение, ведь в дальнейшем семью прославил и его младший брат. Никита Михалков стал настоящим мэтром российского кинематографа.

Но мало кто из поклонников знает, что эти два выдающихся постановщика связаны с еще одним важным деятелем культуры. Как оказалось, их прадедом был известный русский художник Василий Суриков, автор исторических полотен и легендарных фресок. Из его картин особенно выделяют «Боярыню Морозову» и «Утро стрелецкой казни».

Наталья Кончаловская выросла в семье потомственных художников, но сама стала писательницей и переводчицей. А уже ее сыновья завоевали популярность в сфере кино.