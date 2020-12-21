Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «У меня расходы большие»: Волочкова продает 20 квартир в Астрахани из-за нехватки денег

«У меня расходы большие»: Волочкова продает 20 квартир в Астрахани из-за нехватки денег

21 декабря 2020 16:10
«У меня расходы большие»: Волочкова продает 20 квартир в Астрахани из-за нехватки денег

Балерина планирует открыть собственный театр.

Анастасия Волочкова решила продать практически все свои квартиры, находящиеся в Астрахани, чтобы поправить материальное положение. Об этом она заявила в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам балерины, у нее есть небольшие сбережения, но только на них рассчитывать не приходится. За время пандемии ее расходы сильно перевесили доход — деньги буквально утекают рекой, а потому знаменитость и решилась на отчаянный шаг. Особенно много вложений требует огромный особняк Анастасии.

«У меня расходы очень большие. Красивое имущество надо содержать. Надо платить зарплаты людям. Мне сейчас тяжело», — заявила Волочкова.

В Астрахани у Анастасии 20 квартир, площадью от 50 до 150 квадратных метров. Все они остались ей после развода с бизнесменом и отцом ее дочери Игорем Вдовиным. Из этого разнообразия недвижимости себе Волочкова планирует оставить только одну квартиру, куда смогла бы приезжать отдыхать и ходить на рыбалку.

Помимо решения текущих финансовых проблем, 44-летняя балерина намерена направить деньги от продажи квартир в собственное дело. Знаменитость призналась, что давно мечтала открыть собственный театр, а на его создание нужны немаленькие суммы. По ее словам, она уже собрала штат опытных сотрудников.

Фото: Legion-Media
Юлия Малашихина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше