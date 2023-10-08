«У меня один позор»: Янковский до конца жизни стыдился роли, которую любят зрители

Олег Янковский был признанным кумиром поколения. Советские, а позже и российские зрители обожали его роли. Актер мог похвастаться обширной фильмографией: он снялся более чем в 80 проектах.

Коллеги говорили, что артист всегда внимательно отсматривал предложения от режиссеров. Он не был готов играть любую роль, поэтому погружался в сценарий и узнавал все детали будущей работы. Иногда постановщики ждали от него ответа по несколько месяцев. Это позволяло звезде избегать провальных картин.

Однако не всеми своими ролями все-таки был доволен Янковский. Как оказалось, некоторых съемок он стыдился до конца своей жизни. Об этом рассказал Леонид Ярмольник, который близко общался с коллегой.

«У Олега почти не было никаких ошибок. Он лишь заявлял: „У меня один позор“. Он ненавидел фильм „Китайский сервиз“, где снялся с Безруковым», — рассказал актер на YouTube-канале «Юзефович».

Эта картина вышла на экраны в 1999 году. Янковский сыграл в ленте одного из мошенников, который выдавал себя за графа Строганова. Вместе с другими аферистами его герой должен был обмануть зажиточного купца. Премьера проекта состоялась в новогодние праздники, и зрители искренне полюбили картину.