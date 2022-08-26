«У меня ничего нет»: Маликов честно рассказал все о своем бедственном положении

Артист не может позволить себе многое из того, что есть у его коллег.

Дмитрий Маликов пополнил ряды звезд отечественного шоу-бизнеса, которые открыто заявили о своем непростом финансовом положении. По уверению артиста, профессия музыканта, вопреки ожиданиям многих, вовсе не гарантирует стабильного источника дохода и далеко не всегда может прокормить.

Недавно в Сети появились слухи о том, что популярный певец вместе с семьей переехал в новый дом. Многие не стали исключать того, что Маликов решил последовать примеру своих коллег и обосновался за рубежом. Однако музыкант эти домыслы опроверг, заговорив о своем бедственном положении.

Исполнитель подчеркнул, что не является владельцем недвижимости в других странах. «У меня за границей ничего нет», — поведал Маликов в беседе с изданием «Комсомольская правда », уточнив при этом, что также не имеет зарубежных счетов или иностранного гражданства.