«У меня нет трех подбородков»: Семенович попросила журналистов утихомириться

Анна Семенович вызывает восхищение и волнение в сердцах своих поклонников, а вот хейтеры постоянно пытаются найти в ее внешности недостатки. Очередной шквал негатива обрушился на певицу после появления в сети информации о том, что звезда «запустила себя» и «пугает людей тройным подбородком».

Семенович молчать не стала и сразу же ответила на нападки недоброжелателей. Она отметила, что в погоне за сенсацией некоторые журналисты так увлекаются, что придумывают то, чего нет.

«Есть нормы приличия! Вы пишете, что у меня тройной подбородок и огромное пузо. Я не модель от Армани, я нормальная, здоровая и красивая женщина, и у меня нет трех подбородков!» – возмущается Анна.

Девушка отметила, что папарацци специально выбирают неудачные ракурсы, а журналисты потом делают из этого сенсацию. Семенович попросила быть добрее друг к другу, а в доказательство того, что у нее с внешностью все в порядке, опубликовала ролик, на котором видно, как она выглядит на самом деле.

Поклонники поддержали звезду и отметили, что она зря расстраивается из-за всего этого, ведь у всех бывают неудачные ракурсы. «Звезды Голливуда тоже часто попадают под нападки недоброжелателей. Их винят то в чрезмерной худобе, то в лишних жирах», – пишут фолловеры.