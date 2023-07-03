«У меня нет места»: Долина выселяет дочь и внучку из своей столичной квартиры

Дочь Ларисы Долиной Ангелина переехала к своей матери после развода той с третьим супругом Ильей Спицыным. Прославленная певица тяжело переживала развод, поэтому Лина вместе со своей наследницей Сашей решили поддержать ее. Но не так давно Долина объявила, что их совместному быту пришел конец и родственницы должны съехать, оставив ее одну.

По словам артистки, все дело в ее внучке Саше. Девочка, которой этой осенью исполнится 12 лет, становится совсем взрослой, а в квартире певицы нет для нее отдельной комнаты, так необходимой любому подростку.

«Я не могу ей этого предоставить, ведь у меня нет места», — цитирует слова Долиной «Московский комсомолец».

Однако звезда сцены не отправляет наследниц на улицу. У Ангелины, как утверждает Долина, есть просторная квартира в Москве, где она сможет жить с дочерью, ни в чем себя не ограничивая.