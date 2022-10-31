«У меня не было тормозов»: Зудина выдала всю правду о пробах у Табакова

Марина Зудина давно зарекомендовала себя как одна из самых ярких актрис отечественного кинематографа. Она приняла участие во множестве проектов и завоевала сердца миллионов зрителей. Однако, как оказалось, знаменитость могла и не стать актрисой.

Дело в том, что с раннего детства Зудина мечтала блистать на сцене. Поэтому ее мать отправила дочь на просмотр к преподавательнице Школы-студии МХАТ Ольге Фрид, но та не осталась в восторге от таланта девушки. Неожиданный отказ лишь придал артистке новых сил, поэтому, когда она узнала, что Олег Табаков проводит прослушивания, решила обязательно в них поучаствовать.

По словам самой артистки, она прекрасно понимала, что от нескольких минут перед прославленным актером полностью зависит ее жизнь. Ведь если Табаков оценит ее игру, то исполнится самая важная в ее жизни мечта.

«На прослушивании я выложилась не на сто, а на тысячу процентов. У меня не было тормозов, меня несло», — цитирует слова знаменитости портал «7 дней» .

В итоге Зудиной повезло: Табаков оценил ее старания. И в 16 лет будущая звезда экрана стала студенткой у одного из самых известных отечественных актеров, а уже через несколько лет — всероссийской звездой.