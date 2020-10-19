«У меня маленькая грудь»: 40-летняя Ольга Куриленко показала фигуру в тесном комбинезоне 

На днях Ольга Куриленко опубликовала в своем микроблоге новый снимок со съемок, на котором предстала в очень узком латексном черном комбинезоне.

Одежда так утянула Куриленко, что та едва могла дышать. Однако в этом комбинезоне звезда бондианы выглядела просто роскошно: наряд подчеркнул красивую фигуру Ольги, выделил талию и стройные ноги, а также упругую пятую точку и аккуратную грудь.

При этом Куриленко осталась без макияжа, чтобы продемонстрировать фанатам свою естественную красоту. Она собрала волосы в пучок и искренне улыбнулась фотографу.

Вот только подписчики сразу же раскритиковали звезду за чрезмерную худобу. В отличие от многих других звезд, голливудская красотка решила ответить хейтерам. «Я постоянно получаю осуждающие комментарии о том, какая я худая. Почему вы думаете, что нормально говорить кому-то, что он "слишком худой", "похож на палку или скелет", "нужно есть больше", "нужно покормить", "у него слишком маленькая грудь", "перестаньте морить себя голодом"... Почему вы думаете, что худой человек не ест?» – решила узнать у фанатов Куриленко.

Актриса также призналась, что обожает еду, ведь пища для нее – топливо, которое она активно сжигает во время тренировок и съемок. «Я всю жизнь провожу на съемочной площадке, постоянно ем. И не только завтрак, обед и ужин. Я даже ем между приемами пищи», — рассказала Куриленко.

Еще Ольга напомнила подписчикам, что все люди на Земле разные, у каждого свое тело, свой организм и метаболизм.