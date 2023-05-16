У меня лапки: вот какой знак Зодиака всегда нуждается в помощи со стороны

Мы то и дело слышим от модным блогеров о том, что при желании и должных усилиях можно стать хозяином своей судьбы. “Управляй своей жизнью, все в твоих руках”, - вещают популярные в интернете коучи. Многим людям действительно удается добиться желаемого без чужой помощи, но есть и те, кто постоянно рассчитывает на поддержку со стороны. “Не знаю, что делать, посоветуй”, “Можешь помочь с ремонтом? Я боюсь делать сама”, “Тут что-то сломалось, приезжай, я в панике”, - астрологи рассказали, от представителей какого знака зодиака чаще всего можно услышать эти и другие подобные фразы.

Рак

Самым чувствительным и беспомощным знаком во всем гороскопе считается Рак. Корни этой проблемы нередко уходят в детство. Представители водной стихии растут болезненными и слабенькими, а потому мамы, папы, бабушки и дедушки окружают их чрезмерной заботой и не позволяют шагу лишнего ступить.

Поначалу маленький Рачонок будет сопротивляться и пытаться поступить по-своему, однако впоследствии поймет, в насколько удобном и выгодном положении оказался. Все сделают за тебя - нужно только сделать страдальческую мордашку и глазки, как у Кота в сапогах из “Шрека”.

Но время идет, уроженец знака взрослеет и вступает в самостоятельную жизнь.

Родители еще могут поддерживать Рака материально, но бежать на выручку по первому же зову, как в известной серии “Ералаша” (“Бегу, Митенька, бегу, маленький!”) они уже не в состоянии. Тогда этот знак переключается на других людей.

Волей-неволей он использует с окружающими те же методы, что и с близкими.

Растерянно хлопает ресничками, делает наивное личико, строит глазки и вопрошает: “Слушай, можешь мне помочь?” Отказать хорошенькому и такому беспомощному Раку нет никакой возможности.

Представители знака пользуется этой своей особенностью и в любой ситуации бегут за поддержкой к окружающим. И неважно, о какой именно помощи идет речь - о моральной или материальной, Рак с одинаковым удовольствием воспользуется и той и другой, в зависимости от ситуации.

Правда, довольно часто случается и так, что уроженцы знака перегибают палку и надоедают окружающим со своими просьбами и жалобами.

Перевоспитать избалованных чужим вниманием Раков очень сложно, но в отдельных, не особо запущенных случаях можно рассчитывать на успех.