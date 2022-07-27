«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа

Алина Загитова прокомментировала слухи о своем отчислении из ВУЗа. Как оказалось, фигуристка действительно с трудом сдала сессию.

Несколько месяцев назад в СМИ начала появляться информация о том, что прославленную спортсменку могут исключить из ее учебного заведения. Якобы Загитова не смогла сдать один из экзаменов и не посещала большинство занятий, поэтому должна забрать свои документы. По словам фигуристки, часть новостей оказалась правдой. У нее действительно были проблемы с получением зачета по физкультуре, который ей не хотели ставить, несмотря на ее медали и мировую славу.

«У меня есть достижения. Думала, что мне могут поставить зачет автоматом», — вспоминает знаменитость в беседе с порталом «7 дней ».

Однако Загитовой все же удалось сдать ту сессию и остаться в ВУЗе, получив долгожданный зачет. Теперь уже осенью она перейдет на третий курс и продолжит учебу.