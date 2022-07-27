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Киноафиша Статьи «У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа

«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа

27 июля 2022 18:10
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа

Знаменитость рассказала о проблемах в учебе.

Алина Загитова прокомментировала слухи о своем отчислении из ВУЗа. Как оказалось, фигуристка действительно с трудом сдала сессию.

Несколько месяцев назад в СМИ начала появляться информация о том, что прославленную спортсменку могут исключить из ее учебного заведения. Якобы Загитова не смогла сдать один из экзаменов и не посещала большинство занятий, поэтому должна забрать свои документы. По словам фигуристки, часть новостей оказалась правдой. У нее действительно были проблемы с получением зачета по физкультуре, который ей не хотели ставить, несмотря на ее медали и мировую славу.

«У меня есть достижения. Думала, что мне могут поставить зачет автоматом», — вспоминает знаменитость в беседе с порталом «7 дней».

Однако Загитовой все же удалось сдать ту сессию и остаться в ВУЗе, получив долгожданный зачет. Теперь уже осенью она перейдет на третий курс и продолжит учебу.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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