У Меньшова не было шансов устоять: внешность молодой Алентовой свела народ с ума

Юлия Меньшова поделилась в социальных сетях фотографией своей мамы Веры Алентовой в молодости. На снимке ей около 20 лет: будущая звезда улыбается, одетая в простую дачную шляпку и совершенно обычную футболку. И, несмотря на далеко не идеальное качество фото, от Алентовой просто невозможно оторвать глаз.

Становится сразу понятно, что у Владимира Меньшова просто не было шансов устоять перед такой красавицей. И уже после первого свидания он позвал свою возлюбленную замуж. Внешность молодой актрисы сражает наповал и сейчас своей естественной и живой красотой. На фоне современных девушек с тоннами макияжа и кучей пластических операций снимок Веры Алентовой назвали глотком свежего воздуха.