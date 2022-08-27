У Меган Маркл на вторых ролях: истинное отношение к принцу Гарри больше не секрет

Первый выпуск подкаста Меган Маркл под названием «Архетипы» уже вызвал немало скандалов. Поклонники и хейтеры герцогини Сассекской спорят о том, был ли в действительности пожар в королевской резиденции в 2019 году, о котором с дрожью в голосе рассказывала Меган. Она была убеждена, что ее сын Арчи мог сгореть заживо. А сводная сестра герцогини Саманта обратила внимание не на ее сомнительные откровения, а на отношение к мужу.

Во время записи подкаста, гостьей которого стала подруга Меган Серена Уильямс, в комнату зашел принц Гарри. Из короткого диалога супругов, попавшего в эфир, создавалось впечатление, что Маркл несильно обрадовалась «вторжению» мужа, однако снисходительно пригласила его присоединиться к беседе. Саманта посчитала это камео Гарри унизительным и отметила, что с самого начала брака он всегда был на вторых ролях у Меган.