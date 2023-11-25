У Малахова и Федоровой есть общий ребенок: его шоумен тоже прячет от публики
Тот самый случай, когда счастье любит тишину.
Оксана Федорова и Андрей Малахов стали крестными родителями мальчика по имени Евгений. Об этом сообщила сама знаменитость в одном из давних интервью.
По просьбе продюсера программы «Спокойной ночи, малыши!» телезвезды согласились крестить малыша. Хотя фамилию ребенка и его родителей Оксана не уточнила, она отметила, что мальчик является «удивительным ребенком».
Оксана Федорова описала своего крестного сына как настоящего джентльмена, который всегда одет в костюм и белую рубашку. Хотя возраст Жени не был назван, крестная мать упомянула, что его родители уже берут его с собой на различные мероприятия.
Оксана Федорова и Андрей Малахов являются известными телеведущими и имеют успешную карьеру в медиаиндустрии. Оксана Федорова стала известной после победы в конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в 2002 году.
Она также работает продюсером программы «Спокойной ночи, малыши!», которая является одной из самых популярных детских телепередач в России. Андрей Малахов ведет собственное ток-шоу и является одним из самых известных телеведущих в стране.