У людей с этими фамилиями в роду точно были алкоголики: список внушительный

Практически все современные русские фамилии сформировались в период с 16-го до 19-го века. Большая их часть происходила от имен или прозвищ, которые использовали в народе. Не обходили стороной и тему спиртных напитков.

Если человек злоупотреблял алкоголем, это часто отражалось в его кличке, а позднее — и в фамилии. Поэтому, если в вашем имени есть тема спиртного, можете не сомневаться, что кто-то в роду не обходился без обильных возлияний.

Есть такие фамилии и среди знаменитых личностей. Например, популярный эстрадный артист Владимир Винокур. Его фамилия явно ведет свою историю от заводов по производству спиртного, винокурен. А кто-то из предков Алены Хмельницкой наверняка так часто бывал «во хмелю», то есть выпившим.

Это далеко не единственные известные личности, получившие имена с «историей». Например, к алкогольным напиткам отсылает фамилия Нины Гуляевой или советской певицы Людмилы Рюминой.