У Львов все пойдет не по плану, зато Близнецы в ударе: чего ждать от 1 сентября

Далеко не все смогут назвать начало осени легким и беззаботным.

Первый день сентября для многих представителей знаков зодиака станет определяющим. По тому, как пройдет предстоящая пятница, можно будет понять, чего ждать от всех трех осенних месяцев.

Близнецы

Близнецов ждет весьма удачный день. Все дела решатся легко, а новые знакомства подарят проекты, которые непременно приведут к успеху. Помимо этого, стоит рассчитывать и на денежные поступления.

Весы

Первая половина дня пройдет легко и незаметно. После обеда же астрологи рекомендуют Весам сконцентрироваться на будущем и спланировать ближайшие месяцы жизни.

Водолей

Лишь внутренний оптимизм поможет Водолеям провести день успешно. Мрачные мысли непременно приведут к конфликтам, которые рассорят не только с близкими, но и с партнерами и коллегами, а последствия будут преследовать далеко не одну неделю.

Дева

Дев ждет насыщенный и противоречивый день. Неудачи, ссоры и заманчивые предложения будут сопровождать вас в течение всей пятницы. И только внутренний оптимизм и вера в себя помогут справиться со всеми сложностями.

Лев

Львам не стоит рассчитывать, что все их планы реализуются. Многое из задуманного придется отложить на будущее, но в целом день можно будет назвать успешным.

Козерог

Козерогам необходимо быть максимально внимательными. Любая оплошность приведет к проблемам и сложностям, поэтому нужно сконцентрироваться.

Овен

Астрологи рекомендуют Овнам посвятить весь день делам. Важные задачи непременно стоить решить именно первого сентября, иначе они растянутся на все три осенних месяца.

Рыбы

Представителям этого знака нельзя отворачиваться от семьи и близких. Постарайтесь уделить максимум внимания родным, которые зарядят вас энергией на все осенние месяцы.

Рак

Ракам нужно внимательно оценивать свои силы. Пятница будет наполнена важными делами, но далеко не со всеми из них удастся справиться. А попытка успеть решить все задачи приведет только к разочарованию.

Стрелец

Предстоящая пятница станет благоприятным днем для общения. Новые знакомые Стрельцов удивят их неожиданными предложениями, а старые друзья порадуют хорошими новостями.

Телец

Тельцам нужно посвятить день отдыху. Запланированные дела точно не удастся решить, а любое недопонимание непременно приведет к серьезной ссоре.

Скорпион

День Скорпионов будет наполнен сложностями и неудачами. Однако им нужно сохранить природный оптимизм, чтобы справиться со всеми трудностями. Если же поддаться тревогам, то это неизменно приведет к ссорам с близкими.