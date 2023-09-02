У Леночки из КВН есть клон в Голливуде: словно брат, но от другой матери

Елена Борщева стала знаменита благодаря своему комедийному таланту и уникальной внешности. Артистка обязана ею своим панамским корням, которые унаследовала от отца. Елена Хулиевна Санта-Мария Герра — так шутливо называла себя звезда во время участия в КВН. Но шутка оказалась правдой, отец звезды действительно иностранец, а фамилию Борщева она получила от матери.

Но даже с таким необычным сочетанием генов российская актриса оказалась не единственной в своем роде. У женщины нашелся брат-близнец в США, хотя биологического родства между знаменитостями нет. Двойником Елены считают звезду «Дома Гуччи» Адама Дайвера.

Фотографией со сравнением поделилась сама Борщева в социальных сетях. Сходство действительно сложно отрицать: у них крупные черты лица, оттопыренные уши и пышные темные волосы. Но артистка относится к подобным коллажам с юмором, тем более что игра Адама ее так восхищает.