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У Леночки из КВН есть клон в Голливуде: словно брат, но от другой матери

2 сентября 2023 15:30
У Леночки из КВН есть клон в Голливуде: словно брат, но от другой матери

Сходство этих двоих и смешит, и удивляет.

Елена Борщева стала знаменита благодаря своему комедийному таланту и уникальной внешности. Артистка обязана ею своим панамским корням, которые унаследовала от отца. Елена Хулиевна Санта-Мария Герра — так шутливо называла себя звезда во время участия в КВН. Но шутка оказалась правдой, отец звезды действительно иностранец, а фамилию Борщева она получила от матери.

Но даже с таким необычным сочетанием генов российская актриса оказалась не единственной в своем роде. У женщины нашелся брат-близнец в США, хотя биологического родства между знаменитостями нет. Двойником Елены считают звезду «Дома Гуччи» Адама Дайвера.

Фотографией со сравнением поделилась сама Борщева в социальных сетях. Сходство действительно сложно отрицать: у них крупные черты лица, оттопыренные уши и пышные темные волосы. Но артистка относится к подобным коллажам с юмором, тем более что игра Адама ее так восхищает.

«Требую награду для моего ушастого брата», — заявила звезда.

У Леночки из КВН есть клон в Голливуде: словно брат, но от другой матери
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov/globallookpress.com, Keystone Press Agency/Cinzia Camela/globallookpress.com, кадр из передачи "КВН" (1961-2023)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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