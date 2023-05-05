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«У КВН нет будущего»: Пельш открыл россиянам глаза на правду о шоу

5 мая 2023 08:45
«У КВН нет будущего»: Пельш открыл россиянам глаза на правду о шоу

Звезда экрана откровенно поделился своим мнением.

Валдис Пельш за годы карьеры принял участие в десятках шоу, а не так давно занял место ведущего в нескольких выпусках «Клуба веселых и находчивых». Артиста не смутило, что знаменитое шоу переживает кризис и нередко сталкивается с критикой, ведь сам Пельш уверен в популярном проекте.

Как оказалось, телезвезда не воспринимает всерьез все нападки на КВН. По его словам, современные комики считают модным критиковать проект. Сам же он уверен, что программа останется актуальной в любое время.

«Часто повторяю: КВН не имеет будущего, потому что он всегда „здесь и сейчас“. Важно, как сегодня команда поймает кураж», — признался артист в интервью «Комсомольской правде».

При этом Пельш не скрывает, как сильно ему нравится быть частью КВН. По словам ведущего, оказаться в числе жюри — это его личный успех, ведь он может влиять на ход игры.

Фото: Global Look Press, кадр из юмористической программы «КВН»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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