«У КВН нет будущего»: Пельш открыл россиянам глаза на правду о шоу

Валдис Пельш за годы карьеры принял участие в десятках шоу, а не так давно занял место ведущего в нескольких выпусках «Клуба веселых и находчивых». Артиста не смутило, что знаменитое шоу переживает кризис и нередко сталкивается с критикой, ведь сам Пельш уверен в популярном проекте.

Как оказалось, телезвезда не воспринимает всерьез все нападки на КВН. По его словам, современные комики считают модным критиковать проект. Сам же он уверен, что программа останется актуальной в любое время.

«Часто повторяю: КВН не имеет будущего, потому что он всегда „здесь и сейчас“. Важно, как сегодня команда поймает кураж», — признался артист в интервью «Комсомольской правде».

При этом Пельш не скрывает, как сильно ему нравится быть частью КВН. По словам ведущего, оказаться в числе жюри — это его личный успех, ведь он может влиять на ход игры.