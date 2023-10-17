У «Красотки» был совсем другой финал: вот как миллионер Гир поступал с путаной

Сегодня «Красотка» является одним из главных романтических фильмов. Историю любви уличной девушки Вивиан и богача Эдварда Льюиса принято смотреть в праздники в кругу семьи. Однако по первоначальной задумке картина должна была стать куда более мрачной и реалистичной: такое зрелище точно не для детей.

Сценарист Джонатан Лоутон придумал совсем не добрую сказку о силе любви, а суровый сюжет о барышне с зависимостями и алчном миллионере. Фильм должен был разоблачить идею «американской мечты» и обмануть зрительские ожидания: «красотка» полюбила своего импозантного кавалера, а он ее — нет.

В финале бедняжка вновь оказывается на улице. Льюис кидает Вивиан злополучные три тысячи долларов, после чего уезжает. Главная героиня остается одна и вместе с подругой Кит решается поехать в Диснейленд, чтобы увидеть лучик света в этой мрачной и жестокой жизни. Об этом пишет портал Femmie.