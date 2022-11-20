У Королевой не было шансов: внешний вид Тарзана в юности способе привести россиянок в исступление

В 2003 году Наташа Королева вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом «Тарзан». Новость стала шоком для поклонников певицы, которые все еще ждали воссоединения Королевой с Игорем Николаевым.

Эффектного красавца исполнительница заприметила в стриптиз-клубе и пригласила работать в свою подтанцовку.

Пара вместе уже два десятилетия и успела вырастить сына Архипа.

Если посмотреть на фото Тарзана в молодости, неудивительно, что Наташа Королева обратила на него внимание. На архивном снимке, которым Глушко поделился в соцсетях, он предстал прекрасным юношей с короткими светлыми волосами. Сергей Глушко работает над своей внешностью с юных лет и вдохновляет своим примером супругу.