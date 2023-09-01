У Кобзона есть два сына: попробуйте отличить внебрачного от родного

Эстрадный певец Иосиф Кобзона и его супруга Нинель, как многим известно, воспитали двоих детей — сына Андрея и дочь Наталью. Однако мало кто из поклонников певца знает, что в его семье был и третий наследник.

Несколько лет назад звездная чета усыновила мальчика из Армении. Однако супруги не смогли взять его к себе, но навещали при любой возможности.

Сегодня приемный наследник Кобзона по-прежнему живет в Армении. Время от времени он бывает в Москве и приводит несколько дней в компании Нинель. Вдова Иосифа Давыдовича выходит с ним в свет и представляет публике как своего приемного сына. Примечательно, что он, как и родной наследник Кобзона, поразительно похож на отца чертами лица.

Никаких подробностей о личности приемного сына Нинель не раскрывает. Она лишь сказала, что каждый раз, когда он приезжает в Россию, она и ее дети стараются «охватить его вниманием». Это можно увидеть на фото с мероприятий: Нинель и приемный наследник просто не отходят друг от друга.