У «Клона» есть колумбийский ремейк: эти Жади и Лукас вызовут оторопь

Бразильский сериал «Клон» был показан в начале нулевых и имел невероятный успех по всему миру. Повторить его смогли далеко не все дальнейшие проекты Латинской Америки, популярность которых начала стремительно падать. «Клон» же стал хорошей базой для создания ремейков: один из них был снят при поддержке колумбийского телевидения.

Вот только изображения главных героев этого сериала вызвали вопросы у поклонников оригинальной версии. Они раскритиковали образы новых Жади и Лукаса. По словам пользователей Сети, основного актера выбирали по максимальной схожести с Мурило Бенисио, поэтому остановились на Маурисио Охмане. Но его талант поставили под сомнение — фанаты подчеркнули, что он неестественно держится в кадре. А это добавляет сомнительности Лукасу, который и так должен быть по сюжету не очень уверен в себе.

А исполнительница роли Жади оказалась блеклой копией Джованны Антонелли. Хотя актрису Сандру Эчеверриа и можно посчитать красивой, на съемках ей не хватило характера.