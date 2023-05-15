У Киркорова случился нервный срыв из-за Пугачевой: вот в чем дело

Филипп Киркоров давно развелся с Аллой Пугачевой, но вдруг затосковал по бывшей жене. Артист не скрывал, что болезненно пережил расставание с Примадонной отечественной эстрады, променявшей его на другого. Кажется, поп-король до сих пор не может забыть свою возлюбленную.

Дошло до того, что в одном из ресторанов Дубая с певцом случился нервный срыв из-за эмигрировавшей в Израиль экс-супруги. В социальных сетях Киркоров опубликовал любопытный видеоролик, который говорит сам за себя.

Артист снял себя на камеру смартфона в тот момент, когда в заведении играл кавер на один из самых известных хитов Аллы Борисовны — «Миллион алых роз». Вдруг из-за нахлынувших чувств в глазах Филиппа Бедросовича навернулись слезы. Впрочем, исполнитель не постеснялся этого факта и показал свою слабость многочисленным интернет-пользователям.