У каждой по игрушке с подвохом: Анна Щербакова раскрыла главный секрет фигуристок

Фигурное катание давно считается одним из самых популярных видов спорта. Миллионы поклонников внимательно наблюдают за каждым появлением своих любимиц на льду и следят за их социальными сетями, из-за чего этот спорт оброс многочисленными мифами и легендами.

Так, фигуристки неизменно берут с собой мягкие игрушки на соревнования. С ними они появляются перед камерами, дарят их самым преданным фанатам. И, как оказалось, эти сувениры имеют весьма неожиданный секрет.

По словам Анны Щербаковой, она и ее коллеги не просто так носят с собой игрушки. Дело в том, что на льду весьма холодно, поэтому спортсмены ходят с салфетками. А так как игрушки — это обязательно условие их спортивных контрактов, то однажды они решили вкладывать именно в них бумажные полотенца.

«Появилась мода на салфетницы. Это игрушки, в которые вкладывают салфетки», — рассказала фигуристка в YouTube-шоу «Жиза ».

Таким образом, спортсмены облегчили себе жизнь. Они сделали необходимые сувениры действительно полезными.