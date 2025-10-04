У каждого больше 130 миллионов просмотров: 10 главных хитов Netflix прямо сейчас — вне всякой конкуренции

Netflix давно превратился в фабрику хитов, где каждый месяц появляется новая картина, способная собрать десятки, а то и сотни миллионов зрителей. Удивляет не только количество просмотров, но и жанровая смесь — от сказочных принцесс и параноидальных триллеров до ироничных комедий про конец света.

Вот топ-10 фильмов, которые прямо сейчас держатся в чарте платформы. И никого лучше пока нет.

10. «Дева и дракон» — 138 млн просмотров

На первый взгляд, классическая сказка про принцессу и брак по расчету. Но вскоре оказывается, что ее будущий муж планирует вовсе не делить с ней трон, а скормить невесту дракону в качестве жертвы.

История о том, как хрупкая девушка превращается в воительницу, а сказка резко меняет тон.

9. «Серый человек» — 139,3 млн

Шпионский боевик с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в центре внимания. Агент ЦРУ по кличке Сьерра Шесть узнает слишком много и сам становится целью охоты.

Погони, перестрелки, смена стран и предательства — классический набор шпионского триллера, но именно такое публика смотрит охотно.

8. «Оставь мир позади» — 143,4 млн

Идеальная поездка на выходные превращается в кошмар. Семья арендует шикарный дом на побережье, но вдруг один за другим рушатся привычные вещи: связь обрывается, интернет умирает, на берег выплывает корабль, а ночью стучится хозяин дома с дочерью — и у них тоже беда.

Что-то глобальное происходит за пределами виллы, но никто не понимает, что именно.

7. «Снова в деле» — 147,2 млн

Когда-то Эмили и Мэтт были элитными агентами ЦРУ, а теперь — обычные супруги с детьми и уютным домом в пригороде.

Но прошлое возвращается: их тайная жизнь всплывает наружу, и вся семья оказывается втянутой в опасные игры. Шпионаж, погони и заговоры сталкиваются с подростковыми проблемами и семейными ссорами.

6. «Птичий короб» — 157,4 млн

Классический постапокалиптический триллер. Мир охватывает массовое помешательство: достаточно увидеть «нечто», чтобы потерять рассудок и наложить на себя руки.

Героям остается лишь завязать глаза и довериться птицам в коробке, которые чувствуют приближение угрозы.

5. «Проект „Адам“» — 157,6 млн

Райан Рейнольдс (точнее его герой) встречает самого себя в юности, потому что из будущего он прилетел остановить катастрофу.

На стыке научной фантастики и семейной драмы фильм нашел зрителей по всему миру и собрал внушительную аудиторию.

4. «Не смотрите наверх» — 171,4 млн

Сатира о том, как человечество реагирует на конец света. Ученые открывают комету, которая уничтожит Землю, но политики и медиа обсуждают рейтинги и лайки.

Дикаприо и Дженнифер Лоуренс пытаются докричаться до мира, но всем, как обычно, «не до того».

3. «Ручная кладь» — 172,1 млн

Действие разворачивается в аэропорту Лос-Анджелеса в рождественский день. Главный герой попадает в смертельную игру с шантажом, когда его заставляют пропустить запрещенный багаж.

Камерный, но напряженный триллер о том, как одно решение может стоить жизни.

2. «Красное уведомление» — 230,9 млн

Скандальная троица — Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот — гоняется за легендарными яйцами Клеопатры.

Здесь есть все: аферы, предательства, подколы и драки. Критики хмурились, зрители — в большей степени аплодировали, и фильм стал вторым по популярности на платформе.

1. «Кей-поп-охотницы на демонов» — 325,1 млн

Абсолютный рекордсмен Netflix. Героини — участницы поп-группы, которые параллельно с гастролями борются с демонами при помощи песен.

Жанровый безумный коктейль: хоррор, фэнтези и кей-поп. И именно это сочетание сработало на ура.

Эти цифры показывают, что зритель Netflix хочет не столько серьезного кино, сколько эмоционального аттракциона. Чем безумнее жанровая смесь — тем выше шанс на сотни миллионов просмотров.

Ранее мы писали: Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время