У Катерины не было шансов: на ком женился Рудик из фильма «Москва слезам не верит» (фото)

Юрий Васильев известен большинству зрителей как роковой Рудик из мелодрамы «Москва слезам не верит», бросивший беременную Катерину на произвол судьбы. В реальной жизни актер был совсем другим и всю свою жизнь преданно любил одну-единственную женщину.

Избранницей Васильева стала его коллега Нелли Корниенко. Они играли вместе в Малом театре и считались образцовой парой. Даже визуально актеры смотрелись гармонично: роковая брюнетка с точеными чертами лица и статный красавец с аристократической внешностью. Такая конкурентка не оставила бы Катерине Тихомировой никаких шансов.

Корниенко была успешной театральной актрисой, но на ее счету также есть и несколько киноролей. Вместе с Юрием Соломиным она снималась в драме «Скандальное происшествие в Брикмилле».

Нелли Ивановна прожила с супругом сорок лет до самой его смерти в 1999 году. Корниенко признавалась, что даже после его ухода она продолжает любить его все сильнее. Всю жизнь актриса хранила редкие французские духи, которые Васильев когда-то привез ей из Парижа.