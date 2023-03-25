У Катерины не было шансов: на ком женился Рудик из фильма «Москва слезам не верит» (фото)
Ей позавидует любая голливудская дива.
Юрий Васильев известен большинству зрителей как роковой Рудик из мелодрамы «Москва слезам не верит», бросивший беременную Катерину на произвол судьбы. В реальной жизни актер был совсем другим и всю свою жизнь преданно любил одну-единственную женщину.
Избранницей Васильева стала его коллега Нелли Корниенко. Они играли вместе в Малом театре и считались образцовой парой. Даже визуально актеры смотрелись гармонично: роковая брюнетка с точеными чертами лица и статный красавец с аристократической внешностью. Такая конкурентка не оставила бы Катерине Тихомировой никаких шансов.
Корниенко была успешной театральной актрисой, но на ее счету также есть и несколько киноролей. Вместе с Юрием Соломиным она снималась в драме «Скандальное происшествие в Брикмилле».
Нелли Ивановна прожила с супругом сорок лет до самой его смерти в 1999 году. Корниенко признавалась, что даже после его ухода она продолжает любить его все сильнее. Всю жизнь актриса хранила редкие французские духи, которые Васильев когда-то привез ей из Парижа.