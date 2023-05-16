У карлика из «Игры престолов» растет сын, которого он прячет: вот в чем дело

Питер Динклэйдж стал мировой звездой благодаря роли Тириона Ланистера в легендарном сериале «Игра престолов», но он не спешит открывать душу перед армией фанатов. Британский актер в небольших дозах дает прессе и поклонникам информацию о своей семье.

По заверениям Динклэйджа, хватает и того, что миллионы людей до сих пор обсуждают его ахондроплазию. Артист родился с таким диагнозом, из-за которого рост его так и не превысил 135 сантиметров. Болезнь, правда, не помешала ему обрести личное счастье и семью. Красавица-жена Эрика Шмидт, о которой, к слову, скрытный актер может говорить бесконечно, подарила ему двоих детей — дочь и сына.

Младшему отпрыску голливудской четы сейчас четыре года. Правда, даже вездесущим репортерам желтой прессы так и не удалось узнать имя малыша. Экранный Тирион Ланистер как настоящий дракон оберегает приватную жизнь своих детей и искренне считает, что ни пресса, ни фанаты не имеют права требовать от него такой откровенности. Правда, имя 12-летней дочери узнать все же удалось. Девочка носит редкое и красивое имя Зелиг.