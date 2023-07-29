У капитана Немигайло из «Сыщиков» есть внучка, о которой мало кто знает: вот что с ней не так

Сергей Степанченко — большой актер во всех смыслах этого слова. Он отличается не только артистическим талантом, но и богатырскими габаритами. Рост актера составляет больше 1,8 метра, а вес — далеко за 100 килограммов. В фильмографии Сергея десятки ролей, но больше всего он полюбился зрителям в роли капитана Немигайло из сериала «Сыщики». Также он занимается дубляжом иностранных картин и активно работает в театре.

Более 40 лет Степанченко женат на любимой женщине Ирине. По словам актера, даже спустя столько лет ему все еще хорошо и спокойно рядом с супругой. У пары родились двое детей. Старшая дочь Екатерина появилась на свет, когда актеру было чуть больше двадцати лет.

Долгие годы они не решались завести второго ребенка. Сын Юрий родился в семье Степанченко всего за шесть лет до того, как у актера появилась внучка София. Сегодня Соне 19 лет, и Сергей называет ее своей младшей дочкой. Она немногим младше своего дядюшки и растет, окруженная не только родительской заботой, но и любовью со стороны дедушки.