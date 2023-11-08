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К Алферовой вызвали скорую: вот что творится в семье народной артистки

8 ноября 2023 13:51
К Алферовой вызвали скорую: вот что творится в семье народной артистки

Едва удалось избежать трагедии

В семье народной артистки России Ирины Алферовой едва не произошла трагедия. Если бы не своевременная помощь медиков, печального исхода вряд ли бы удалось избежать.

Мама актрисы, 101-летняя Ксения Алферова, почувствовала себя плохо. Появилась тяжесть в груди, затем и дышать стало тяжело.

К счастью, сиделка вовремя заметила, что с подопечной что-то не так, и вызвала медиков. Врачи приехали оперативно, оказали женщине скорую помощью и диагностировали сердечную недостаточность.

Специалисты настаивали на госпитализации. Однако мама Ирины Алферовой ехать в больницу отказалась.

Фото: Социальные сети
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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