У Иосифа Кобзона была пошлая татуировка на плече: понравится не всем

Сегодня татуировки кажутся таким явлением, которым увлекается только молодежь или совсем уж прожженные рокеры. Оказалось, что в советские годы наколки на теле носили многие известные артисты — даже те, кто казался эталоном нравственности. Не обошла эта мода и Иосифа Кобзона.

Сам певец рассказывал, что у него было множество тату, которые он сделал еще подростком. Летом он отдыхал в Кировоградской области у дяди. Деревенские мальчишки решили высмеять гостя, заявив, что городской испугается иголок. Но Кобзон был не из трусливых. На пальцы ему нанесли первые буквы имени, а заодно и инициалы лучших друзей. Еще на одном красовалось нарисованное кольцо. А на плече и вовсе появилась избитая надпись «не забуду мать родную» — более пошлое тату сложно представить.

Когда Кобзон начал выступать, наличие наколок его очень смущало. Поэтому он отправился в Институт красоты и попросил все свести. Только один рисунок артист оставил до конца жизни — изображение орла на плече.