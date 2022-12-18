У иностранок от ужаса глаза на лоб полезли: об этой хитрости знали только в СССР

В советскую эпоху, когда производители не радовали дам хорошей косметикой, красавицам приходилось несладко. Некоторые бьюти-ритуалы того времени могут повергнуть в шок любую современную россиянку.

Сегодня многие женщины наверняка вспомнят легендарную сухую тушь, на которую перед использованием полагалось плюнуть. Затем средство наносилось очень неудобной кисточкой. Сразу же вспоминается яркая сцена из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», где эффектная Наталья Кустинская пользуется такой тушью. У столь неудобного бьюти-средства был единственный плюс — ресницы получались длинными, густыми и объемными. Во всем остальном тушь представляла собой один огромный минус.

После ее нанесения тоже приходилось мучиться, чтобы средство не попало в глаза. Иностранкам удалось избежать таких проблем. В 70-е тушь в привычном для нас формате уже была вовсю распространена на Западе. И, когда европейские красавицы узнавали, как прихорашиваются советские женщины, приходили в неописуемый ужас.