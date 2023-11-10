У иностранцев волосы встают дыбом от советского «Винни-Пуха»: единицы замечали эту странность с Пятачком

Советского «Винни-Пуха» обожают дети нескольких поколений. В мультфильме прекрасно все: и анимация, и персонажи, и озвучка. У советских и российских зрителей к анимационному шедевру нет претензий. Но они есть у иностранцев. И очень странного толка.

Оказывается, людей из-за океана пугает Пятачок. Но не сам персонаж, а момент, когда ему поступает приказ хватать ружье — и он хватает! Щепетильные и кроткие иностранцы просто не могут взять в толк, откуда у такого милого героя огнестрельное оружие.

При этом в оригинальной сказке Милна ружье вполне себе в наличии, его не придумала жестокая советская анимация. Просто в книге оружие есть у Кристофера Робина. Что, видимо, обычно для мальчишки юных лет. Но вот откуда ружье у хрупкого, милого и несуразного Пяточка, для западных фанатов мультика остается возмутительной загадкой.