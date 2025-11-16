Меню
У худшего фильма в карьере ДиКаприо позорные 0/100 на RT и жалкие 4.5 на IMDb – треш-хоррор не полюбили даже в России

16 ноября 2025 10:52
Великому актеру в кадре всего 16 лет.

Сегодня Леонардо ДиКаприо исполняется 51, и вместо дежурных «лучших ролей» вспомним его худшую. На IMDb – 4.5 балла, на Rotten Tomatoes – безжалостные 0%. Ни «Оскара», ни номинаций, ни даже внятных спецэффектов.

Только зубастые шары, VHS-кассета и юный Лео, который еще не знает, что впереди его ждут Скорсезе, Нолан и мировое признание.

Речь о «Зубастиках 3» – прямом продолжении культовой хоррор-серии 80-х, которая к началу девяностых превратилась в карикатуру на саму себя.

Если первые части хотя бы шутили, то третья выбросила даже иронию: действие перенесли из провинциального Хиксвилля в захудалый многоквартирный дом, где пушистые монстры атакуют жильцов, а подросток по имени Джош Бриггс (в исполнении 16-летнего ДиКаприо) пытается всех спасти.

Фильм даже не попал в кинотеатры – его сразу выпустили на видео. Рецензии звучали беспощадно: «дешевый, очень низкобюджетный», «не хватает оригинальности», «монстры просто катаются по этажам».

На фоне пластиковых декораций, резиновых зубастиков и абсурдного сценария ДиКаприо выглядел, мягко говоря, неуместно. Один из критиков язвил:

«Фильм ужасен, но в нем хотя бы интересно наблюдать, как будущий оскароносец пытается выжить среди меховых пришельцев».

Даже поклонники франшизы признавали, что после «Зубастиков 3» серия окончательно скатилась в бездну. Иронично, что именно это кино стало первым в карьере Лео. Он получил роль случайно – пришел на кастинг с другом и понравился режиссеру Кристин Петерсон.

В итоге сыграл капризного мальчишку, который ругается с отчимом и пытается спастись от инопланетных ежиков-убийц.

Сегодня трудно представить, что актер, снявшийся у Скорсезе, Тарантино и Нолана, начинал с ужастика категории Г, где против него воевали меховые шары. Но, возможно, именно этот позорный VHS-дебют стал нужной прививкой от звездной болезни.

Ведь после такого провала уже нельзя было позволить себе халтуру.

Ранее мы писали: «Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо получила дату релиза в «цифре» – фильм можно будет посмотреть уже через пару недель

Фото: Кадр из фильма «Остров проклятых» (2009), «Зубастики 3» (1991)
Алексей Плеткин
