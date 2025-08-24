У Гринта чуть не остановилось сердце: лишь одну сцену за все 8 частей «Гарри Поттера» презирает вся троица главных звезд франшизы

Восьми фильмов о Гарри Поттере хватило, чтобы актеры пережили всё — от ночных съёмок под проливным дождём до бесконечных дублей в студиях. Но только одна сцена в легендарной франшизе вызвала у Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта одинаковую реакцию: «скорее бы это закончилось».

И зрители наверняка даже не догадываются, какая именно.

Речь идёт о моменте в «Дарах Смерти. Часть вторая», когда трио друзей после ограбления банка Гринготтс прыгает со спины дракона прямо в озеро. На экране — динамика, зрелищный кадр, настоящий дух приключений. А за кадром — самый настоящий кошмар. Снимать сцену пришлось зимой в Англии, в ледяной воде без подогрева.

Эмма Уотсон позже признавалась:

«Это было так холодно… Руперт в какой-то момент решил, что его сердце остановилось. Я ненавижу холод больше всего на свете, и всё, о чём я могла думать, это как бы поскорее закончить».

Актёрам не позволили надеть под костюмы что-то тёплое — по сюжету они сразу переодеваются, и скрыть «утепление» было бы невозможно.

Уотсон хотя бы удалось сохранить термобелье, а вот Рэдклифф и Гринт оказались практически без защиты. Для них это превратилось в ледяное испытание на выносливость.

Гринт позже вспоминал, что ощущение было сродни настоящему переохлаждению. Даже его знаменитое чувство юмора не помогало — он всерьёз испугался, что сердце не выдержит такого шока.

Даже Рэдклифф признавал, что съёмки «Даров Смерти» и так стали самыми тяжёлыми во всей саге, но именно эта сцена выделялась как апогей мучений.

