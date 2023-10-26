У гимнасток было правило, касающееся содержимого их сумок: его соблюдали во времена Кабаевой

Дамская сумочка и без того особый аксессуар. Любой мужчина знает, что туда лучше не соваться, ведь там настоящая Нарния. Представительницы прекрасного пола хранят даже в самой маленькой сумочке буквально все: от косметики до газовых баллончиков. Некоторые ухитряются «затолкать» даже питомца.

Как в таком маленьком модном элементе умещается столько всего, загадка не только для представителей сильного пола, но и для представительниц слабого. Правда, есть категория женщин, которая шагнула еще дальше.

В одной из бесед с журналистами Алина Кабаева рассказала, что в сумочке любой гимнастки кроме стандартного дамского набора всегда лежат еще пять вещей. Гимнастка поведала, что уважающая себя представительница благородного спорта в любой ситуации носит с собой скакалку, обруч, мяч, булаву и ленту.

Зачем этот набор может понадобиться, например, в выходной, для обывателей остается загадкой. Однако у всех свои причуды, и порицать гимнасток за такой трудоголизм нет никакого смысла.