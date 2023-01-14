У Гайдая были большие проблемы из-за шутки, которая вас разочарует

Леонид Гайдай известен своими интеллигентными и смешными комедиями. Его фильмы можно смотреть даже в кругу семьи, и никто не будет чувствовать смущение во время очередной шутки героев.

В то же время многие коллеги мужчины отмечали, что его остроумные высказывания нередко были весьма мрачными. Дзен-канал «Кино и судьбы» приводит интересный случай, когда шутка Гайдая была не к месту и вряд ли показалась бы вам смешной.

Вечером Леонид решил прогуляться до телецентра «Останкино» в компании своего знакомого и молодой девушки из ВГИКа. В один момент Гайдай строго приказал последней снять с себя шубу, а когда та удивленно посмотрела на него, он добавил: «Что стоишь? Тебе помочь?» Испуганная и ошарашенная такой просьбой спутница, начала расстегивать пуговицы, но, увидев такую сцену, молодые люди сразу рассмеялись.

Возможно, что именно за такие неуместные насмешки Гайдая и выгнали с первого курса ВГИКа. Восстановиться ему удалось только благодаря помощи педагога, которого Леонид всегда обделял своими шутками.