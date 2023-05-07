У Гайдая был свой черный список: удивитесь, какие прославленные имена в нем оказались

Леонид Гайдай прославился своими многочисленными комедиями, которые веселят уже не одно поколение зрителей. Многие поклонники были уверены, что режиссер и на съемочной площадке такой же веселый человек, а работа с ним похожа на праздник. Однако, как оказалось, на самом деле Гайдай был известен своим коллегам совсем другими качествами.

Дело в том, что у постановщика был черный список, куда он вписывал имена артистов, которые его обидели. И те, кто попадал в этот перечень, уже не оказывались на съемочной площадке режиссера.

Например, в их число входит Наталья Варлей. Однажды режиссер пытался поцеловать артистку, но она ответила отказом, а его проявление внимания увидела супруга Нина Гребешкова. В итоге артистка попала в черный список на долгие годы и перед камерой режиссера оказалась лишь однажды, во время работы над фильмом «Двенадцать стульев».

Также в списке оказались Евгений Моргунов и Андрей Миронов. Первый попал в него из-за того, что сравнил Гайдая с Феллини не в пользу первого, а другого режиссер отказался снимать, так как тот согласился на предложение Эльдара Рязанова сыграть в «Двенадцати стульях». Такой шаг постановщик посчитал оскорбительным, ведь за несколько лет до этого снял свою версию романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Из-за «Двенадцати стульев» невзлюбил режиссер и Арчила Гомиашвили, который в его версии исполнил роль Остапа Бендера. Артисту не понравилось, что Гайдай сделал с его работой, из-за чего тот обиделся и несколько лет даже не разговаривал со знаменитостью. Юрий Никулин же оказался в списке из-за того, что два раза отказался от предложения режиссера.

В итоге за долгие годы творческого пути в черном списке побывали многие советские актеры. Всем им не удалось впоследствии наладить отношения с режиссером, который мог на протяжении многих лет таить обиду.