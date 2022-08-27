«У Фрейндлих железные нервы»: вы ахнете, узнав, что творилось на съемках «Сталкера»

Один из самых значительных фильмов Андрея Тарковского «Сталкер» обошелся неприлично дорого как продюсерам, так и актерам. Причем речь идет не только о деньгах, но и о затратах нервных клеток, которых у съемочной группы становилось меньше с каждым днем.

Не задалось все с самого начала: после проявления нескольких первых кадров выяснилось, что пленка бракованная, поэтому режиссер уехал на разборки с техническими специалистами. Актеры спокойно ждали своего мастера, думая, что он вот-вот вернется, но обратно Тарковский приехал только через 40 дней.

После его возвращения всего через четыре месяца смонтировали черновой вариант. «Какое счастье», ― могли подумать актеры. Однако стоило съемочной группе обрадоваться, как Тарковскому внезапно все разонравилось, так что он принял решение «немножко» подправить картину. Конечно, переделок было настолько много, что фильм начал выходить за рамки бюджета, но и это не остановило создателя. Он решил, что дело в плохом сценарии и взялся его переписывать.

Съемочная группа вместе с Алисой Фрейндлих не была в восторге от таких новостей. Наверняка им приходилось откладывать другие проекты, потому что не закончен этот. К тому же после работы над самой историей Тарковский принялся переснимать «незначительную» часть материала. Правда, во время съемок он снова начал менять сценарий чуть ли не каждые десять минут, придумывая реплики на ходу.

Визуальная составляющая тоже долгое время не устраивала постановщика. Ради сцены, которая длится несколько секунд, он просил оформителей вручную срывать травинки на огромном поле, которые были недостаточно зелеными. Что особенно поразительно, учитывая, что фильм большей частью черно-белый.

Из-за подобных придирок, конечно, разгорелся скандал: Тарковский сильно поругался с оператором фильма и перестал с ним разговаривать. Указания для него он, как ребенок, просил передавать через ассистентов, хотя сам не отходил от камеры и стоял напротив. Затем работника с киноаппаратом, наконец, поменяли, но началась зима, и съемки пришлось отодвигать, потому что действия ленты разворачивались в другое время года.

В конечном итоге сценарий переписывали около девяти раз, а сам фильм сделали только с третьего захода. На картину в общей сложности потратили больше миллиона рублей, что было баснословной суммой для того времени.

Видео со съемок недавно выложил Музей кино. Фанаты, увидев запись, выразили негодование. «Сколько же надо выдержки, терпения, чтобы сыграть так, как моя любимая Алиса Фрейндлих при таких условиях», «У актеров, конечно, железные нервы ― в таком напряжении постоянно находиться», «Алиса Фрейндлих смотрит, и зрителя пробирает животный ужас от происходящего», ― пишут комментаторы.