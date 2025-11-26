У «Евангелиона» целых 4 концовки: пересмотрели и перечитали по нескольку раз – объясняем каждую, выбираем лучшую

Меню
26 ноября 2025 09:25
Самое парадоксальное: ни один из финалов не отменяет другой.

«Евангелион» – аниме‑феномен 1990‑х и многослойный психоделический лабиринт, где каждая финальная точка открывает новые вопросы. У истории Синдзи Икари существует четыре принципиально разных завершения: оригинальный ТВ‑финал, фильм The End of Evangelion, концовка манги Есиюки Садамото и тетралогия Rebuild of Evangelion.

Разберем, что они значат и почему ни один из них нельзя назвать «каноничным» без оговорок.

Оригинальный финал ТВ‑сериала (эпизоды 25–26): погружение в сознание

Здесь нет эпичных битв или развернутых объяснений. Вместо этого – сюрреалистичный психоанализ: экран заполняют абстрактные образы, внутренние монологи и символические сцены.

Синдзи проходит через мучительное самоосмысление: он сталкивается с собственными страхами, чувством вины и дилеммой ежика (боязнь близости из‑за риска боли).

Ключевой момент – сцена с аплодисментами: персонажи словно одобряют выбор Синдзи остаться человеком, отвергнув Комплементация (слияние всех душ в единое сознание).

Финал одновременно оптимистичен и тревожен: герой принимает мир со всеми его ранами, но зритель остается наедине с вопросами о судьбе остальных.

Это не столько развязка сюжета, сколько эмоциональный катарсис. Режиссер Хидэаки Анно, переживавший депрессию, превратил аниме в исповедь – потому финал так резко обрывает внешнее действие, фокусируясь на внутренней борьбе.

The End of Evangelion: кровавая правда за кулисами

Этот фильм – жесткая «дополнение‑исправление» к ТВ‑финалу. Здесь показаны реальные события Третьего Удара: SEELE атакует NERV, Мисато погибает, Аска уничтожена, а Рей сливается с Лилит.

Комплементация воплощается в буквальном смысле – люди превращаются в жидкость LCL.

Но и тут Синдзи в последний момент отказывается от слияния. В финальной сцене он и Аска оказываются вдвоем в апокалиптическом мире. Их странный диалог («Ты отвратительный») и прикосновение Аски к лицу Синдзи – намек на возможность связи даже после краха всего.

Фильм лишает зрителя иллюзий. Здесь нет «счастливого конца» – только горькое признание: даже после катастрофы люди вынуждены продолжать жить, сталкиваясь с болью и одиночеством.

Концовка манги Садамото: мягкий перезапуск

В манге (14 томов, 1994–2013) финал куда светлее. Синдзи быстрее принимает мир, отменяет Инструментальность, и… все возвращается к норме. Никто не помнит о катастрофах, Синдзи ведет обычную жизнь и случайно встречает Аску на вокзале.

Намек на возобновление отношений остается двусмысленным, но общий тон – надежды.

Манга упрощает трагическую глубину аниме, «стирая» последствия травм. Для одних это утешительный финал, для других – предательство духа оригинала.

Rebuild of Evangelion (3.0+1.0 Thrice Upon a Time): прощание с прошлым

Тетралогия Rebuild – не пересказ, а переосмысление. В финале Синдзи взрослеет, примиряется с отцом Гэндо, и сознательно создает мир без Евангелионов.

Жертва Гэндо и Юи позволяет Синдзи начать заново. В последней сцене он встречает Мари, снимает символический ошейник – и вместе они уходят в «реальный» мир (переход к живым съемкам родного города Анно).

Почему это итоговая точка: здесь герои не просто выживают, а активно выбирают жизнь. Это не бегство от боли, а осознанное решение строить будущее. Финал сочетает символизм оригинала с редкой для «Евангелиона» ясностью.

Какая концовка лучшая?

  • Для любителей психоанализа – ТВ‑финал: чистое погружение в сознание Синдзи.
  • Для ценителей жесткой правды – The End of Evangelion: никаких компромиссов.
  • Для тех, кто хочет надежды – манга: мягкий выход из травмы.
  • Для завершения истории – Rebuild: герои наконец берут судьбу в свои руки.

«Евангелион» остается великим именно потому, что ни одна из этих концовок не отменяет другие. Каждая – грань одной мучительной, прекрасной истины: чтобы жить, нужно сначала принять боль.

Фото: Кадры из сериала «Евангелион», из фильмов «Конец Евангелиона» (1997), «Евангелион: 3.0+1.01: Как-то раз» (2021)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
1 комментарий
