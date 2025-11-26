У «Евангелиона» целых 4 концовки: пересмотрели и перечитали по нескольку раз – объясняем каждую, выбираем лучшую

«Евангелион» – аниме‑феномен 1990‑х и многослойный психоделический лабиринт, где каждая финальная точка открывает новые вопросы. У истории Синдзи Икари существует четыре принципиально разных завершения: оригинальный ТВ‑финал, фильм The End of Evangelion, концовка манги Есиюки Садамото и тетралогия Rebuild of Evangelion.
Разберем, что они значат и почему ни один из них нельзя назвать «каноничным» без оговорок.
Оригинальный финал ТВ‑сериала (эпизоды 25–26): погружение в сознание
Здесь нет эпичных битв или развернутых объяснений. Вместо этого – сюрреалистичный психоанализ: экран заполняют абстрактные образы, внутренние монологи и символические сцены.
Синдзи проходит через мучительное самоосмысление: он сталкивается с собственными страхами, чувством вины и дилеммой ежика (боязнь близости из‑за риска боли).
Ключевой момент – сцена с аплодисментами: персонажи словно одобряют выбор Синдзи остаться человеком, отвергнув Комплементация (слияние всех душ в единое сознание).
Финал одновременно оптимистичен и тревожен: герой принимает мир со всеми его ранами, но зритель остается наедине с вопросами о судьбе остальных.
Это не столько развязка сюжета, сколько эмоциональный катарсис. Режиссер Хидэаки Анно, переживавший депрессию, превратил аниме в исповедь – потому финал так резко обрывает внешнее действие, фокусируясь на внутренней борьбе.
The End of Evangelion: кровавая правда за кулисами
Этот фильм – жесткая «дополнение‑исправление» к ТВ‑финалу. Здесь показаны реальные события Третьего Удара: SEELE атакует NERV, Мисато погибает, Аска уничтожена, а Рей сливается с Лилит.
Комплементация воплощается в буквальном смысле – люди превращаются в жидкость LCL.
Но и тут Синдзи в последний момент отказывается от слияния. В финальной сцене он и Аска оказываются вдвоем в апокалиптическом мире. Их странный диалог («Ты отвратительный») и прикосновение Аски к лицу Синдзи – намек на возможность связи даже после краха всего.
Фильм лишает зрителя иллюзий. Здесь нет «счастливого конца» – только горькое признание: даже после катастрофы люди вынуждены продолжать жить, сталкиваясь с болью и одиночеством.
Концовка манги Садамото: мягкий перезапуск
В манге (14 томов, 1994–2013) финал куда светлее. Синдзи быстрее принимает мир, отменяет Инструментальность, и… все возвращается к норме. Никто не помнит о катастрофах, Синдзи ведет обычную жизнь и случайно встречает Аску на вокзале.
Намек на возобновление отношений остается двусмысленным, но общий тон – надежды.
Манга упрощает трагическую глубину аниме, «стирая» последствия травм. Для одних это утешительный финал, для других – предательство духа оригинала.
Rebuild of Evangelion (3.0+1.0 Thrice Upon a Time): прощание с прошлым
Тетралогия Rebuild – не пересказ, а переосмысление. В финале Синдзи взрослеет, примиряется с отцом Гэндо, и сознательно создает мир без Евангелионов.
Жертва Гэндо и Юи позволяет Синдзи начать заново. В последней сцене он встречает Мари, снимает символический ошейник – и вместе они уходят в «реальный» мир (переход к живым съемкам родного города Анно).
Почему это итоговая точка: здесь герои не просто выживают, а активно выбирают жизнь. Это не бегство от боли, а осознанное решение строить будущее. Финал сочетает символизм оригинала с редкой для «Евангелиона» ясностью.
Какая концовка лучшая?
- Для любителей психоанализа – ТВ‑финал: чистое погружение в сознание Синдзи.
- Для ценителей жесткой правды – The End of Evangelion: никаких компромиссов.
- Для тех, кто хочет надежды – манга: мягкий выход из травмы.
- Для завершения истории – Rebuild: герои наконец берут судьбу в свои руки.
«Евангелион» остается великим именно потому, что ни одна из этих концовок не отменяет другие. Каждая – грань одной мучительной, прекрасной истины: чтобы жить, нужно сначала принять боль.
Ранее мы писали: 10 аниме так хороши, что продажи манги взлетают: вот лидеры 2025-го – у №1 4.2 млн томов, и это не «Бензопила» или «Истребитель демонов»