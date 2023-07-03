У этой обычной россиянки родилась малышка, которую назвали самой красивой в мире: глазам не поверите

Британский Daily Mail признал Алину Якупову самым красивым ребенком в мире. Когда крошке было четыре года, мама отвела ее в известное модельное агентство. Так для красотки началась успешная карьера модели.

Многим интересно узнать, как же выглядит женщина, которая родила такого ангелочка. И тут публику ждет большое разочарование. Алия Якупова — обычная россиянка, которая звезд с неба не хватает. Внешность у нее привлекательная, но все же к идеалу не близка.

Меж тем Алина растет, но нисколько не теряет своего очарования. В этом году звезде подиумов и глянца исполнилось уже 10 лет. Она по-прежнему чувствует себя перед камерой как рыба в воде и получает за свою работу неплохой гонорар. Количество поклонников Якуповой неизменно растет. В будущем красотка планирует быть не только моделью, но и востребованной актрисой.