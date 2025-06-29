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У этой новинки Netflix шикарный рейтинг: всего 6 серий, так что «положить жизнь» на сериал не придется

29 июня 2025 11:50
У этой новинки Netflix шикарный рейтинг: всего 6 серий, так что «положить жизнь» на сериал не придется

Внесите уже проект в список «обязательно к просмотру».

Если вам хочется чего-то мощного, исторического и не слишком длинного — обратите внимание на «Первозданную Америку». Это новинка от Netflix, которая вышла совсем недавно, но уже получила впечатляющий рейтинг 7.8 на IMDb. Всего 6 серий, так что погружение в этот жестокий мир XIX века не займёт у вас слишком много времени, а впечатлений оставит с лихвой.

Америка, где выживают не все

События происходят в 1857 году — время, когда запад США был ареной беспощадных столкновений между армией, мормонами и коренными народами. Каждая из сторон борется за право жить, выживать и отстаивать свои взгляды. Этот конфликт длился почти год и унёс жизни более 100 человек.

У этой новинки Netflix шикарный рейтинг: всего 6 серий, так что «положить жизнь» на сериал не придется

В центре сюжета — Сара, молодая женщина, которая отчаянно пытается защитить сына, найти пропавшего мужа и просто выжить в этом безумии. Её путь — полон боли, страха и отчаянной храбрости.

«Первозданная Америка» — это не просто вестерн. Это суровая и правдивая история о том, как ковалась судьба целой страны. Сериал не боится жестокости, не сглаживает острых углов и временами шокирует зрителя. Но именно в этом его сила: здесь всё по-настоящему — и кровь, и боль, и надежда.

Если ищете что-то историческое, напряжённое и по-настоящему качественное — этот мини-сериал точно стоит взять на заметку. А тут — кинотест для настоящих гуру. Сможете справиться без ошибок?

Фото: Кадры из сериала «Первозданная Америка»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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1 комментарий
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