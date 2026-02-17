У этой детективной комедии со Стояновым жалкие 4.7: дал ей шанс и от смеха сорвал живот

Постмодерн не оценили в свое время, а зря.

Есть фильмы, которые выходят не в то время, получают плевок от прессы и критиков и попадают в категорию «проходной треш». «Очень русский детектив» 2008 года — как раз такой случай.

Оценка 4,7, зрительские отзывы в духе «ну такое», и полное ощущение, что создатели что-то сняли нечто отвратное. Однако в моей памяти сохранился образ неплохой пародии на голливудские детективы, потому я дал ей шанс. Признаюсь: не пожалел.

Завязка достойна пера самого Финчера и пытается пародировать его культовый «Семь». Маньяк убивает людей, соблюдая порядок букв в русском алфавите. Первый труп умер от буквы «А» — с арбузом на голове. Второй — с бананом в месте, которое не упоминают в приличном обществе, и так далее, до самой «Я».

Следователи Джонни (Юрий Стоянов) и его напарник Бред Пидд (Максим Коновалов) пытаются вычислить душегуба, попутно общаясь с патологоанатомом в исполнении Вадима Галыгина. Тот выглядит как Чарльз Мэнсон, шутит как стендапер и регулярно выдает перлы уровня:

«Он сильно мучался? — Нет, арбуз был вкусный».

Актерский состав тут вообще отдельная песня. Юрий Стоянов играет уставшего и спивающегося детектива. Наталья Андрейченко, легендарная Мэри Поппинс, появляется в амплуа, от которого у поклонников советской классики может случиться разрыв шаблона. Весь цвет российского юмора нулевых также на месте.

Фильм не стоит включать и надеяться на серьезность, это чистейшая пародия, высмеивающая все клише жанра нуарного детектива. Почему же 4,7? Вероятно, потому что в 2008 году зритель еще не был готов к такому уровню постмодерна. Годом ранее вышел «Самый лучший фильм», который всех разочаровал, и на этом фоне любой российский юмор воспринимался в штыки.

Вердикт: если вы фанат «Камеди клаб» нулевых, если вы готовы простить фильму отсутствие великого смысла ради великого абсурда, если вас бесит Брэд Питт и вы хотите увидеть Стоянова в роли крутого копа — смотрите. Оценка 4,7 лжива, фильм тянет на крепкую шестерку с плюсом. Хотя бы за арбуз.