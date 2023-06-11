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У этой 32-летней женщины тело старушки: глазам не поверите, увидев ее в купальнике

11 июня 2023 13:30
У этой 32-летней женщины тело старушки: глазам не поверите, увидев ее в купальнике

Модель страдает от редчайшей болезни.

То, что случилось с Сарой Герц, не приснится и в страшном сне. В детстве врачи обнаружили у нее неизлечимую болезнь, при которой замедляется выработка коллагена. Вот почему уже в 20 лет она выглядела на 40.

Герц мечтала стать моделью, но, узнав о своем страшном диагнозе, отчаялась. Больше всего на свете она боялась быть униженной и осмеянной, но в один прекрасный день изменила отношение к ситуации и к самой себе.

Сара решила во что бы то ни стало построить модельную карьеру.

И ей это удалось. Герц начала сотрудничество с компанией Love Your Lines и теперь не испытывает ни малейшего стеснения перед камерой. Сара не боится позировать даже в купальнике, а ведь когда-то прятала за мешковатой одеждой каждый сантиметр своей кожи.

Между тем от вида Сары многих бросает в дрожь. Не все интернет-пользователи могут спокойно смотреть на 32-летнюю женщину с телом старушки.

У этой 32-летней женщины тело старушки: глазам не поверите, увидев ее в купальнике
Фото: соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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