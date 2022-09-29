У этого «советского» актера 15 братьев и сестер: его жизнь достойна фильма

Два года назад российские пользователи Интернета поражались феномену Антона Лапенко. Он «взорвал» Сеть сериалом «Внутри Лапенко», снятым в эстетике советского кино. Всех персонажей актер играл сам, воплощая на экране многих типичных героев картин СССР — от работника НИИ до художника или журналиста. Известности Антон добивался несколько лет: еще в 2011 году он окончил ВГИК, в кино ему предлагали лишь незначительные роли, карьера в театрах тоже не задалась. Начинающий актер выживал на 5-6 тысяч рублей в месяц.

Безденежье было хорошо знакомо Лапенко. Он вырос в многодетной семье: у него было 11 братьев и 4 сестры. Отец трудился на заводах и занимался грузоперевозками. Маме приходилось ухищряться, чтобы распределить зарплату мужа на продукты для всех. Но, как вспоминали ставшие уже взрослыми дети, они никогда не голодали и жили счастливо.

В кинематограф из всей семьи отправился лишь Антон. Сейчас он востребованный театральный актер. Лапенко поддерживает близкие отношения со всеми братьями и сестрами.