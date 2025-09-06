У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла

Все книги из топа получили экранизации, но до оригиналов им далеко.

Российские подростки этим летом сделали свой выбор — главным хитом среди классики стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По данным сервиса «Читай-город», сразу за ним расположилось «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского.

Что еще в топе

Среди русской классики лидируют Булгаков, Достоевский, Гоголь, Лермонтов, Замятин и Пушкин. У зарубежных авторов подростки отдавали предпочтение Оруэллу, Ремарку, Уайльду, Джеку Лондону, Джейн Остин, Чаку Паланика и Харпер Ли.

Абсолютными бестселлерами среди иностранных классических произведений стали «1984» Джорджа Оруэлла и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.

Романтика, фэнтези и фантастика

В категории сентиментального романа лидируют:

«Восхитительная ведьма» Анны Джейн

«Мой первый круиз» Аси Лавринович

«Амур и Психея. Повелители сердец» Даны Делон

А вот среди фэнтези и фантастики топ продаж возглавили «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос и «Рассвет Жатвы» Сьюзен Коллинз. Похоже, это лето стало для подростков временем, когда они читали и классику, и модные хиты одновременно: Булгаков и Оруэлл бок о бок с Яррос и Коллинз.

