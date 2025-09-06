Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла

У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла

6 сентября 2025 10:52
У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла

Все книги из топа получили экранизации, но до оригиналов им далеко.

Российские подростки этим летом сделали свой выбор — главным хитом среди классики стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По данным сервиса «Читай-город», сразу за ним расположилось «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского.

Что еще в топе

Среди русской классики лидируют Булгаков, Достоевский, Гоголь, Лермонтов, Замятин и Пушкин. У зарубежных авторов подростки отдавали предпочтение Оруэллу, Ремарку, Уайльду, Джеку Лондону, Джейн Остин, Чаку Паланика и Харпер Ли.

У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла

Абсолютными бестселлерами среди иностранных классических произведений стали «1984» Джорджа Оруэлла и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.

Романтика, фэнтези и фантастика

В категории сентиментального романа лидируют:

  • «Восхитительная ведьма» Анны Джейн
  • «Мой первый круиз» Аси Лавринович
  • «Амур и Психея. Повелители сердец» Даны Делон
У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла

А вот среди фэнтези и фантастики топ продаж возглавили «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос и «Рассвет Жатвы» Сьюзен Коллинз. Похоже, это лето стало для подростков временем, когда они читали и классику, и модные хиты одновременно: Булгаков и Оруэлл бок о бок с Яррос и Коллинз.

Этот российский сериал зрители назвали худшим в 2024 году — постыдная экранизация классики.

Фото: Кадр из сериала «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Душки, а не звезды»: актеры ведущие себя по-доброму в кадре и за ним — массовка от них в восторге «Душки, а не звезды»: актеры ведущие себя по-доброму в кадре и за ним — массовка от них в восторге Читать дальше 6 сентября 2025
«Хотелось врезать чем-нибудь тяжелым»: эти актеры превращают жизнь массовки в настоящий ад «Хотелось врезать чем-нибудь тяжелым»: эти актеры превращают жизнь массовки в настоящий ад Читать дальше 6 сентября 2025
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого» «Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого» Читать дальше 5 сентября 2025
«У нас уродов делать разучились»: критик Шпагин назвал одну категорию фильмов, которой вредят спецэффекты — догадаетесь, какую? «У нас уродов делать разучились»: критик Шпагин назвал одну категорию фильмов, которой вредят спецэффекты — догадаетесь, какую? Читать дальше 5 сентября 2025
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии Читать дальше 3 сентября 2025
«И как его пропустили на Netflix?»: любимый российский сериал Кинга оказался полон плагиата «И как его пропустили на Netflix?»: любимый российский сериал Кинга оказался полон плагиата Читать дальше 3 сентября 2025
Эта актриса снимается в каждом втором кассовом хите: зрители воротят носы, но даже не знают ее имени Эта актриса снимается в каждом втором кассовом хите: зрители воротят носы, но даже не знают ее имени Читать дальше 2 сентября 2025
У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично Читать дальше 7 сентября 2025
«Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer «Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer Читать дальше 7 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше