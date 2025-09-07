У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично

Меню
7 сентября 2025 19:05
Пока что в экранизации особо не заинтересованы даже потенциальные зрители.

Самый адаптируемый писатель в мире после Уильяма Шекспира, Стивен Кинг стабильно получает как минимум пару новых экранизаций своих произведений в год, а порой один из его романов или рассказов становится основой для сразу нескольких фильмов или сериалов.

Тем не менее, это совсем не значит, что абсолютно каждому произведению Кинга повезло увидеть хотя бы одну адаптацию — в арсенале писателя имеется даже не слишком популярный фэнтези-роман, который каким-то образом практически превратили в мультфильм и два совершенно разных сериала.

«Глаза Дракона» Стивена Кинга пытались экранизировать трижды

Изданный почти 40 лет назад, в 1987 году, роман стал нетипичным для писателя фэнтези-произведением, которое при этом потенциально могло бы привлечь внимание как взрослой, так и более молодой аудитории.

Впервые экранизировать «Глаза Дракона» попытались в 2000 году, когда французская компания WAMC Entertainment выкупила права на адаптацию и хотела снять по роману анимационный фильм. В какой-то момент производство затянулось, а сама компания в результате потеряла права.

Вторая попытка была анонсирована в 2012 году — тогда канал Syfy объявил о том, что хочет снять мини-сериал по «Глазам Дракона»; спустя всего несколько месяцев проект тоже заморозили без объяснения причин.

Наконец, в третий раз адаптировать роман собирались относительно недавно, в 2019 году, когда Hulu хотела создать телесериал по мотивам «Глаз Дракона». Сейчас же речи о хотя бы одной экранизации все так же не идет, и в целом фанаты Стивена Кинга не против такого расклада.

«Глаза Дракона» не так уж хорош для экранизации, по мнению фанатов Кинга

Хотя роман вышел примерно в то же время, что и самые известные произведения писателя на сегодняшний день, именно это и стало причиной, по которой «Глаза Дракона» остались в тени.

Помимо того, что Кинга воспринимали как хоррор-писателя, а не мастера фэнтези, сама история в «Глазах Дракона» не считается чем-то феноменальным, а персонажи романа так и не смогли запомниться поклонникам Кинга.

Так или иначе, «Глаза Дракона» сейчас явно не в приоритете у голливудских продюсеров и режиссеров, так что ждать релиза той или иной запланированной адаптации пока точно не стоит.

Кстати, у Стивена Кинга еще полно экранизаций, которые по той или иной причине забылись публикой — почитать о них можно в нашей подборке.

Фото: Jean Marc Quinet/Keystone Press Agency/Global Look Press, Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press, Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
