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У этого фильма есть «Оскар» и «Золотой глобус», но он даже «не отбился» в прокате: вот о каком провальном проекте речь

5 июля 2025 12:48
У этого фильма есть «Оскар» и «Золотой глобус», но он даже «не отбился» в прокате: вот о каком провальном проекте речь

И на опытного режиссера бывает проруха.

Многие зрители ошибочно полагают, что фильмы, получившие «Оскар», неизбежно становятся хитами проката. Однако в истории кинематографа полно примеров, когда ленты, обласканные критиками и награждённые престижными премиями, так и не нашли отклика у широкой аудитории. Одним из таких фильмов стал «Почти знаменит», который вышел в 2000 году.

О чём фильм

У этого фильма есть «Оскар» и «Золотой глобус», но он даже «не отбился» в прокате: вот о каком провальном проекте речь

«Почти знаменит» — это история подростка-музыканта, мечтающего стать музыкальным журналистом. Главный герой получает возможность поехать в турне с начинающей рок-группой, чтобы написать о ней статью. Впервые окунувшись в мир музыки, свободы и соблазнов, он быстро понимает, что за сценическим блеском скрываются сложные судьбы, разочарования и компромиссы.

Это фильм о взрослении, о любви к музыке и о том, насколько хрупка граница между мечтами и реальностью.

Награды и провал в прокате

У этого фильма есть «Оскар» и «Золотой глобус», но он даже «не отбился» в прокате: вот о каком провальном проекте речь

Фильм собрал впечатляющее количество наград: – «Оскар» за лучший оригинальный сценарий – «Золотой глобус» за лучшую комедию – «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана (Кейт Хадсон)

Критики высоко оценили картину, особенно её атмосферу и сценарий Кэмерона Кроу, но зрительский интерес оказался гораздо ниже ожиданий. При бюджете 60 миллионов долларов фильм смог заработать лишь 47 миллионов, что сделало его финансовым провалом для студии.

Почему фильм провалился

У этого фильма есть «Оскар» и «Золотой глобус», но он даже «не отбился» в прокате: вот о каком провальном проекте речь

Несмотря на тёплый приём среди критиков, у фильма было несколько факторов, которые повлияли на его коммерческий неуспех: – Нишевый сюжет. История о музыкальном журналисте и турне мало заинтересовала массовую аудиторию. – Неоднозначный маркетинг. Фильм продавался как лёгкая комедия о рок-н-ролльной жизни, но на деле оказался глубокой драмой о взрослении. – Отсутствие крупных звёзд в главных ролях. Несмотря на сильный актёрский состав, в картине не было имён, способных привлечь широкую публику.

Итог

«Почти знаменит» стал любимцем критиков, но провалился в прокате, показав, что награды не всегда означают коммерческий успех. Однако со временем он приобрёл статус культового фильма, особенно среди поклонников рок-музыки. Если вы любите атмосферные драмы с отличным саундтреком и глубокими персонажами, эта лента точно заслуживает внимания. А здесь писали про другой фильм-феномен: рейтинг — так себе, а зрители — в восторге.

Фото: Кадры из фильма «Почти знаменит» (2000)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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