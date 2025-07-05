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У этого абсолютно провального фильма Marvel потрясающая концовка: стоит терпеть все только ради финала

5 июля 2025 09:54
У этого абсолютно провального фильма Marvel потрясающая концовка: стоит терпеть все только ради финала

Хоть какие-то плюсы же должны быть у картины, да?

Если кто-то составит список самых слабых фильмов киновселенной Marvel, «Тор 2: Царство тьмы» наверняка попадёт туда без труда. У него хватает минусов: антагонист — на удивление скучный, сюжет будто собран на скорую руку, визуально фильм выглядит невыразительно, а режиссура словно забыла, что зрителям вообще-то нужно сочувствовать героям. Но есть одно «но» — концовка, ради которой всё это действительно стоит вытерпеть.

Поворот, которого никто не ждал

Фильм долго раскачивается, но ближе к финалу выдаёт одну из самых сильных сцен во всей саге. Локи, любимец публики и, пожалуй, самый харизматичный персонаж Marvel, умирает. Он якобы жертвует собой ради Тора, и момент действительно трогательный — особенно если учесть, сколько он успел натворить в прошлых фильмах. Сцена наполнена драмой и неожиданной теплотой между двумя братьями.

Но вот наступает финал, и всё переворачивается с ног на голову. Локи, как оказалось, вовсе не умер. Более того, он каким-то образом сместил собственного отца и теперь сам правит Асгардом, замаскировавшись под Одина. Этот поворот стал настоящим подарком для зрителей — умным, неожиданным и, главное, дающим надежду на дальнейшие интриги.

У этого абсолютно провального фильма Marvel потрясающая концовка: стоит терпеть все только ради финала

Да, фильм может показаться пресным, но ради этого финала и возвращения Локи его стоит досмотреть. Ведь иногда один сильный момент может оправдать целую кучу слабых. А здесь мы делали для вас классный кинотест: сможете угадать рабочие названия культовых фильмов?

Фото: Кадры из фильма «Тор 2: Царство тьмы» (2013)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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1 комментарий
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