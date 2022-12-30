У этих знаков Зодиака значительно улучшится финансовое положение в 2023 году: а вы входите в число счастливчиков?

Кошельки этих знаков в наступающем году всегда будут полными.

Забота о своём материальном благополучии - вполне естественная потребность человека. Ведь каждому из нас хочется жить в комфортных условиях, вкусно и сытно писаться, не отказывать себе и своим близким людям в исполнении всех заветных, даже самых фантастических, желаниях. Разумеется, материальное благополучие не может заменить счастья и волшебства человеческих взаимоотношений, однако оно вполне может позволить им перейти на новый, более высокий уровень. Кто в грядущем 2023 году сорвет джек-пот, уже знают астрологи. Специалисты рассказали, для каких знаков год Чёрного Водяного Кролика станет временем обогащения и радости ни в чем себе не отказывать.

Лев

2023 год принесет Львам множество возможностей улучшить свое материальное положение. В карьере уроженцев огненного знака также намечаются серьезные перемены. Если кто-то из них давно задумывался сменить нынешний род деятельности, не приносящий большого дохода, на более выгодной, то в последующие двенадцать месяцев у них будут все шансы успешно это сделать. Во второй половине года на пути у Львов появится человек, сотрудничество с которым принесет солидную прибыль.

Среди месяцев, наиболее подходящих для реализации планов и получения выгоды, астрологи называют апрель и сентябрь.

Скорпион

Финансовая удача будет способствовать Скорпионам на протяжении первых четырех месяцев 2023 года. В этот период звезды рекомендуют уроженцам водного знака максимально проявить себя в офисе, чтобы уже в начале лета пожинать плоды своей деятельности в виде повышения в должности или увеличения заработной платы. Материальное положение Скорпиона поправится настолько, что во второй половине года они смогут безболезненно взять небольшой отпуск и хорошенько расслабиться.

В декабре судьба преподнесет этому знаку щедрый и неожиданный подарок.

Козерог

В число зодиакальных счастливчиков, которым на протяжении всего следующего года будет сопутствовать удача, вошел и Козерог. Представители земного знака могут начать извлекать выгоду из инвестиций - по словам астрологов, 2023 год будет подходящим для того, чтобы вложить свои средства в какое-нибудь дело или предприятие. Для Козерогов, давно мечтавших сменить место службы или даже нынешнюю сферу деятельности, тоже наступает благоприятная пора.