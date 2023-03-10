У этих знаков Зодиака весной 2023 сбудутся заветные мечты: повезло ли вам?

Жизнь каждого человека делится на черные и белые полосы. В моменты, когда неудачи преследуют вас одна за другой, необходимо помнить о том, что рано или поздно им на смену придут везение и удача. Весна 2023 года станет временем исполнения желаний сразу для двух знаков зодиака. Сложные времена уйдут в прошлое, и судьба подкинет им шансы воплотить в жизнь самые заветные мечты. Рассказываем, о каких счастливчиках идет речь.

Лев

Представители огненного знака будут на высоте в марте 2023 года. Именно в этот период судьба подарит им целый весенний букет уникальных возможностей - только успевай воплощать в жизнь!

Астрологи говорят о том, что в первый весенний месяц Лев ощутит небывалый прилив сил. Возникнет желание горы свернуть, и, если знак не станет лениться и прокрастинировать, все получится.

На работе уроженцам этого знака выпадет шанс взять под свое крыло новый проект, который выведет их как специалистов на новый уровень. Вырастет не только статус в коллективе, но и зарплата.

Небесные светила предупреждают - работы будет много, но каждый потраченный на нее час будет того стоить. Опыт, который Львы приобретут в марте, заменит им десяток лет на обычном рабочем месте.

В любви представителям огненной стихии также повезет. Одинокие Львы встретят человека, который вскружит им голову, семейные будут наслаждаться долгожданной идиллией и гармонией.

Телец

В апреле 2023 года жизнь Тельцов по-настоящему круто изменится. Уроженцы земного знака на собственном опыте почувствуют, что такое настоящее везение и милость Фортуны - богини удачи.

Словно из рога изобилия, на Тельца посыплются выгодные возможности - одна за другой. Если уроженцы знака будут расторопными и смогут правильно организовать себя, не упустят ни одной из них.

Черная полоса в работе закончится. Тельцы почувствуют приток творческих сил и начнут генерировать гениальные идеи одну за другой. Не стоит бояться предлагать их руководству - оно оценит.

Успешная работа и новые идеи добавят Тельцам очков в глазах руководства. Не за горами повышение по карьерной лестнице или премия, настолько крупная, что уроженцы знака устроят себе праздник.

В личной жизни стоит ожидать признания в любви от человека, который давно нравится. Состоящие в паре Тельцы получат от возлюбленного долгожданное предложение руки и сердца.